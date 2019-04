Auch wir essen zu ungesund Studie: Jährlich 11 Millionen Tote durch falsche Ernährung

Hauptinhalt

Wenn es um gesunde Ernährung geht, rangiert Deutschland im internationalen Vergleich auf Platz 38 von 195. Vorderes Mittelfeld also, auf dem es noch eine Menge zu tun gibt. Eigentlich liegt auf der Hand, was uns gut tut und was uns schadet. Aber die Gewohnheit und die Verlockung machen so manchen guten Vorsatz zunichte. Vielleicht hilft ja die Botschaft, dass manche Ernährungsünden tödlich enden können.