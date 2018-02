Wen es erwischt, der liegt mit Fieber, Husten und Halsschmerzen im Bett und leidet: Anfang Februar steuert Deutschland auf den alljährlichen Höhepunkt der Grippewelle zu. In der Regel treten die meisten Neuerkrankungen am Ende des kurzen Monats auf.

In einem gewöhnlichen Jahr sind dann etwa 2,8 Prozent aller Deutschen von einer grippeähnlichen Erkrankung betroffen. In den Wintern 2014/2015 und 2016/2017 allerdings kam es besonders hart. Damals lagen während des Höhepunkts pro Woche etwa 3,5 Millionen Deutsche mit einer neuen Grippe im Bett. Die sogenannte ILI-Rate, also der Anteil der Grippeerkrankten, stieg auf 4,5 Prozent.