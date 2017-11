Es ist wie eine Art Mantra des Hausarztes im Oktober: Denken Sie dran: Die Grippe-Impfung. Jetzt kommt man wieder ins Grübeln: Soll man impfen? Wenn ja welche Impfung? Und überhaupt warum? Wird der Körper nicht selber mit der Grippe fertig? Kommt er! Zumindest in den meisten Fällen, wenn man sich schont, wenn der Erkrankte ansonsten fit und erwachsen ist, wenn die Krankheit mild verläuft. Es kann aber auch ganz anders laufen, schildert Prof Uwe Gerd Liebert, Chef des Instituts für Virologie an der Uni Leipzig:

Die Impfung dagegen aber hat einen schlechten Ruf: Vorwurf Nummer eins: Trotz Spritze kann man an Grippe erkranken. Auch das Robert-Koch Institut räumt ein, dass die Effektivität jedes Jahr stark schwankt. Der Grund dafür ist der Gleiche, warum man sich jedes Jahr neu impfen lassen muss: Das Virus ändert ständig seine Oberfläche. Die Antikörper der Impfstoffe erkennen die dann unter Umständen nicht mehr. Und so erkrankt man trotz Impfung doch an Grippe. Vorwurf Nummer zwei: Man erkrankt an Grippe, gerade weil man sich geimpft hat. Doch das liegt nicht am Impfstoff.