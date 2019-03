Wie das RKI in dem von ihm herausgegebenen Journal of Health Monitoring mitteilte, stieg die mittlere Lebenserwartung der Bundesbürger in den zurückliegenden 25 Jahren zwar kontinuierlich an, jedoch waren immer wieder rätselhafte Unterbrechungen zu beobachten gewesen. So etwa in den Jahren 2013, 2015 und 2017. Die RKI-Wissenschaftler werten das nicht als Zufall. Denn ausgerechnet 2013, 2015 und 2017 seien in Deutschland Jahre mit auffallend starken Grippewellen gewesen, die geschätzt jeweils rund 20.000 Todesopfer mehr forderten als sonst. Besonders unter älteren Menschen hätten die Epidemien viele Opfer gefordert.