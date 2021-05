Beworben haben sich rund 100 Personen, Einrichtungen und Forschungsverbände aus Sachsen, Deutschland und der ganzen Welt, unter anderem aus den USA. Die Uni Leipzig hat mit Partnern mehrere Projekte für das mitteldeutsche Revier eingereicht. Die Technischen Universitäten Chemnitz, Freiberg und Dresden sind im Rennen um das Forschungszentrum in der Lausitz . Eine Bewerbung kommt vom ersten deutschen Astronomie-Zentrum Deutschlands. Dafür brennt der Astrophysiker Christian Stegmann als Direktor für den Bereich Astroteilchenphysik von DESY, dem Deutschen Elektronen-Synchrotron. Hier ist er für die Entwicklung, den Bau und den Betrieb von Teilchenbeschleunigern verantwortlich, also gigantische Maschinen für ganz, ganz kleine Teilchen. Nun will Christian Stegmann in der Lausitz groß rauskommen. Im Gepäck hat er das ehrgeizige Einstein-Teleskop :

Wenn man ein Teleskop unter der Erde baut, braucht man geologische Bedingungen, die wirklich perfekt dafür geeignet sind. Wenn es tatsächlich möglich ist, dass man das Einstein-Teleskop Land in Sachsen aufbauen kann, dann bringen wir damit auch die Sachsen oder auch Lausitz in der internationalen Wissenschaftswelt ganz nach vorn.

Das Einstein-Teleskop kann man sich wie ein riesiges Dreieck mit zehn Kilometer langen Schenkeln vorstellen. Auf dieser Fläche misst es Signale aus dem All. Diese verändern sich durch die Verformung des Raumes und das auf einer Fläche von einem Tausendstel eines Protonendurchmessers, also des Durchmessers eines Wasserstoffkerns. Das unterirdische Einstein-Teleskop würde sich durch die Gänge schlängeln, in denen erst Kohle abgebaut wurde und künftig vielleicht Signale aus der Zeit direkt nach dem Urknall auffangen. Zurück in die Zukunft hieße es dann also mit Christian Stegmann in der Lausitz. Doch damit nicht genug.