Die Haare sprießen, die natürliche Farbe kommt durch und von gepflegtem Äußeren kann bei einigen Männern und Frauen aktuell leider nicht mehr gesprochen werden. Kein Wunder: Seit Wochen haben die Friseure aufgrund der Corona-Sperren geschlossen. Erst am 4. Mai öffnen die Läden in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wieder – und es kann trotzdem dauern, bis man einen Termin bekommt. Erst dann können die Haare in den Läden wieder gewaschen, geschnitten, geföhnt, gekämmt und gefärbt werden.