November: Hubble hat 2011 eine atemberaubende Nahaufnahme eines Teils des Tarantula-Nebels aufgenommen. Dies ist eine sternförmige Region, die reich an ionisiertem Wasserstoffgas in der großen Magellanschen Wolke ist, einer kleinen Galaxie, die an die Milchstraße angrenzt. Bildrechte: ESA/Hubble