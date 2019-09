Stellen Sie sich folgende Situation vor. Ein Sommerabend. Eine Bar. Musik. Auf der einen Seite eine Frau. Auf der anderen zwei Männer. Einer reif, erfahren, männlich. Der andere noch jungfräulich, vielleicht sogar schüchtern. Wer wird bei ihr landen? Macht die Erfahrung einen Unterschied? Nein, sagen Verhaltensforscher aus Wien. Jedenfalls nicht, wenn man von Mäusen auf Menschen schließt, was in der Wissenschaft durchaus der Fall ist. Aber der Reihe nach.

Was wissen Sie über Sex? Genau. Sex ist evolutionär von Vorteil. Und was noch? Lernen aus Erfahrungen hilft, zu überleben. Oder mit anderen Worten: Wer Erfahrung hat, sollte bei der Fortpflanzung die Nase vorn haben. Aber ist das wirklich so? Verhaltensforscher der Vetmeduni Vienna wollten es genau wissen und stellten sich die Frage: Ist sexuelle Erfahrung bei der Partnerwahl von Vorteil?

Die ForscherInnen fanden keine Hinweise darauf, dass sexuelle Erfahrung den männlichen Paarungs- oder Fortpflanzungserfolg erhöhte. "Sexuell erfahrene Männchen paarten sich genauso häufig und zeugten nicht mehr Nachkommen als ihre jungfräulichen Konkurrenten. Außerdem verpaarten sich alle Weibchen immer mit beiden Männchen, unabhängig von deren sexuellen Erfahrungsstatus", so Thonhauser. Erfahrung ist also kein Vorteil – aber auch kein Nachteil.

Die Ergebnisse der Forschung sind unter dem Titel "Sexual experience has no effect on male mating or reproductive success in house mice" in Scientific Reports veröffentlicht.