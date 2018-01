Alzheimer-Studie Mehr Salat – weniger Demenz?

Salat essen, Tanzen, alle möglichen Arten von Gehirnjogging - Videospiele spielen, Klavier lernen: Weltweit gibt es unzählige Forschungsansätze darüber, ob und wie man Demenzerkrankungen vorbeugen oder womit sich Symptome lindern lassen. Aus Chicago kommt jetzt ein Ansatz, der im Englischen das Zeug hat, zu einem neuen Sprichtwort zu werden. Aus "An apple a day / keeps the doctor away" könnte vielleicht: "A salad a day / keeps dementia away" werden.