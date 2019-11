Das haben Wissenschaftler mit Hilfe von Funden in Süditalien rekonstruiert. Ein Team des Landesmuseums Halle rekonstruierte die Route bei einer Expedition an der Adriaküste in Süditalien. "Die Forschungsergebnisse geben einzigartige Einblicke in die Infrastruktur der Bronzezeit", sagte Landesarchäologe Harald Meller. Bereits vor Beginn ihrer Reise Mitte Juli hatten die Forscher vermutet, dass die Himmelsscheibe ihre Ursprünge in Ägypten und Mesopotamien hat.