Das Kind zum Arzt bringen, früher Feierabend machen, später die Arbeitszeit nachholen. All das ist bei Jan Pasemann vom Arbeitgeberverband Sachsen-Anhalt jetzt schon Alltag. Aber das sei eben Büro-Arbeit, sagt er. Nicht jeder Job sei Home-Office-tauglich. "Es gibt Unternehmen, die in einem kontinuierlichen Schichtbetrieb arbeiten, da sind flexible Arbeitszeitmodelle wie meines so nicht möglich."