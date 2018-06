Zuhause bei Mama ist es doch am Schönsten: Hier muss man nicht putzen, es gibt automatisch frische Wäsche und das Essen steht auch noch pünktlich auf dem Tisch. Da klingt es doch eigentlich plausibel, dass die Jugend immer länger bei den Eltern wohnt. Tatsächlich ist das aber gar nicht der Fall, sagt Soziologie-Professor Dirk Konietzka von der TU Braunschweig. Er hat das Phänomen "Hotel Mama" ganz genau untersucht und stellt fest: "Wir können im Laufe von Jahrzehnten keinen nennenswerten Anstieg des Auszugsalters bei jungen Männern und Frauen beobachten."

Das "Hotel Mama" gibt es nicht, sagt Konietzka. Die Geschichte vom Nesthocker ist eine Erzählung, die sich wissenschaftlich nicht belegen lässt. Das Thema sei ursprünglich aus den USA rüber geschwappt, so Konietzka, wo man das beobachtet oder zumindest in den Medien diskutiert hat. Und seit Anfang der 1990er-Jahre wird das auch in Deutschland diskutiert und regelmäßig darüber berichtet, dass angeblich das "Hotel Mama" immer beliebter werde - auch im MDR (siehe Links unter dem Artikel).