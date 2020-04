"Solch eine mögliche Übertragung gefährlicher Bakterien zwischen Haustier und Mensch stellt ein internationales Risiko für die Gesundheit dar", schlussfolgern die Autoren der Studie an der Fakultät für Pharmazie (Ucibio/ Requimte) der Universität Porto. Für ihre Untersuchung haben die Wissenschaftler aus verarbeitetem und unverarbeitetem Hundefutter der wichtigsten Marken in Portugal Enterokokken gewonnen. Die Studie umfasste 46 Proben (22 nass, 15 trocken, 9 roh gefroren) von 24 internationalen Marken, die aus acht Supermärkten und einer Tierklinik stammten, so die Forscher. Die Proben wurden von September bis November 2019 entnommen.

Zwei Arten der gefundenen Bakterien spielen auch eine Rolle in der menschlichen Verdauung und der Verdauung der Hunde – das E. faecium und E. faecalis. Das Ergebnis der Untersuchung: In neun von neun rohen, gefrorenen Proben wurden multiresistente Bakterien von genau diesen beiden Stämmen gefunden. In den 22 Nassfutterproben wurde lediglich einmal multiresistente Keime gefunden, in 15 Trockenfutterproben keiner.