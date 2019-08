Im Jahr 2017 erhielten nach KKH-Angaben 87 Prozent mehr Männer und Frauen die Diagnose schwarzer Hautkrebs als zehn Jahre vorher. Beim weißem Hautkrebs gab es sogar einen Anstieg um 145 Prozent. Schon drei Jahre vorher im Jahr 2014 waren nach Angaben des Robert Koch-Instituts über 20.000 Menschen in Deutschland an schwarzem Hautkrebs erkrankt. Über 3.000 von ihnen verloren ihre Leben. Benjamin Barnes, Vize-Chef des Zentrums für Krebsregisterdaten am Robert-Koch-Institut, führt den Anstieg Fallzahlen zwar auch auf die Einführung des Hautscreenings zurück, rechnet jedoch auch mit einem real höheren Risiko. Zwar sei die Zahl der Krankheitsfälle derzeit leicht gesunken. "Wir erwarten jedoch, dass die Fallzahlen wieder ansteigen", erklärt Barnes.