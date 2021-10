Die Ergebnisse sind Teil des European COvid Survey, einer regelmäßigen, repräsentativen Umfrage in acht europäischen Ländern. Ein Resultat der achten Befragungswelle ist auch, dass die generelle Impfbereitschaft in Deutschland um neun Prozentpunkte gestiegen ist. Die Spitzenwerte aus Spanien oder Portugal mit rund 90 Prozent erreicht sie jedoch nicht. "In Deutschland wären wir in unserer Studie jetzt bei einer Impfbereitschaft von 82 Prozent der Befragten, die sagen: 'Ich wäre bereit mich impfen lassen oder ich bin schon geimpft'. 13 Prozent der Befragten sagen 'Nein, ich möchte mich nicht impfen lassen!' und fünf Prozent sind immer noch unsicher." Das Forschungsteam hat außerdem nach der Akzeptanz von kostenpflichtigen Tests und den sogenannten G-Regeln gefragt. Den Ergebnissen zufolge stimmt die Mehrheit der Befragten den aktuellen Maßnahmen zu. Mehr als die Hälfte ist für die 2G-Regel, nur rund ein Drittel der Befragten lehnt sie strikt ab, erläutert der Forscher: "Wenn wir die 3G-Variante wählen, dass auch getestete Personen mit einem PCR-Test Einlass bekommen würden, steigt die Zustimmung noch einmal um vier Prozentpunkte. Das heißt, wir wären dann in Deutschland bei 61 Prozent Zustimmung."