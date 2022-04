Raumfahrt-Oster-Spezial II Weltraumtourismus: Matthias Maurer beschreibt das "Hotel ISS"

Hauptinhalt

Während der deutsche Esa-Astronaut Matthias Maurer auf der Internationalen Raumstation ISS ist, sind auch Weltraumtouristen an Bord der Raumstation. Die ersten waren kurz vor Weihnachten oben, und auch über Ostern auf der Raumstation. Wie das ist, erklärt uns Maurer in einer exklusiven Videobotschaft aus dem All.