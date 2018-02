Das Angebot der Firma The Odin klingt verlockend: Wer große Muskeln haben möchte, müsse sich nicht länger in Fitness-Studios abmühen. Eine kleine Spritze mit einer Gen-Therapie genüge schon, um das Muskelwachstum in Gang zu bringen. Der junge US-Amerikaner Josiah Zayner, Chef von The Odin, bezeichnet sich selbst als Bio-Hacker. Im November erregte er einiges Aufsehen, als er sich in einem Video eine Flüssigkeit verabreichte, die angeblich die Genschere CRISPR/Cas enthielt. Damit wollte er ein Gen ausschalten, das für die Produktion von Myostatin zuständig ist. Dieser Stoff hemmt im Körper das Wachstum von Muskeln.

Das neue Werkzeug CRISPR/Cas beflügelt derzeit weltweit die Phantasie von Forschern und Unternehmern. Mit Hilfe der Genschere soll es künftig viel leichter möglich sein, bestimmte Gene im Körper an- und auszuschalten oder zu verändern. Was ist dran an diesem Wunderversprechen? Professor Jörg Vogel ist Direktor am Institut für molekulare Infektionsbiologie an der Universität Würzburg und einer der führenden Experten für die neue Methode CRISPR/Cas.

In seinem Video hat sich der Biohacker Josiah Zayner selbst eine Flüssigkeit verabreicht, die angeblich seinen Muskelaufbau verändern soll. Kann das tatsächlich funktionieren?



Was er da zeigt, ist ziemlicher Mumpitz. Er möchte DNA in seine Muskelzellen einbringen und dort das Gen für Myostsatin inaktivieren. Wenn man dieses Gen ausschaltet, bekommt man ein starkes Muskelwachstum. Er mischt die DNA mit der Genschere mit einer bestimmten chemischen Substanz, die die Aufnahme in die Muskelzellen befördert. Einerseits sagt er selbst, dass das wahrscheinlich höchst ineffizient ist und wahrscheinlich nur sehr wenige Zellen verändert werden. Ich halte das aber auch für gefährlich, dass Laien sich mittels CAS-9 verändern wollen. Man müsste darüber nachdenken, inwiefern man sowas einschränkt.

Warum halten Sie das für gefährlich?

CAS-9 oder das CRIPR/Cas System haben ein unglaubliches Potenzial, Krankheiten zu heilen oder zu lindern. Die ersten Tierversuche, die es dazu gibt, sehen wirklich vielversprechend aus. Laut einer kürzlich veröffentlichten Arbeit ist es gelungen, eine seltene Krankheit, einen Gehörverlust mit Hilfe der CRISPR/Cas-9 zu korrigieren. Aber es ist auch ganz klar, sobald das an Menschen getestet wird, muss das in einem wirklich stark kontrollierten klinischen Umfeld passieren. Sonst gibt es die Gefahr, dass die Veränderungen in der DNA Krebs auslösen.

Ist es problematisch, dass die Konstruktion der CRISPR/Cas-Schere so einfach ist, dass sich jedes Labor der Welt, jeder Student, in drei Tagen praktisch eine eigene Schere programmieren kann?