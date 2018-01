Wissenschaftlern des Max-Planck-Instituts für Menschheitsgeschichte (MPIMG) in Jena ist nun gelungen, einen Bakterientyp zu identifizieren, der die zwischen 1545 und 1555 grassierende, verheerende Cocolitzli-Epidemie ausgelöst haben könnte. Weil damals einzelne Erreger nicht genau bestimmt werden konnten, lässt sich nur schwer sagen, ob alle Betroffenen auch wirklich an der gleichen Krankheit gestorben sind. Zeitgenössische Quellen berichten aber davon, dass im Verlauf der Seuche 15 Millionen Menschen starben.

Die Karte zeigt die Lage der Siedlung in der Mixteken-Region von Oaxaca, Mexico (A), und die Lage der Ausgrabungsstätte (B). Teilbild C ist eine zeichnerische Darstellung des Individuums Nr. 35, aus dessen Probe ein S. enterica Genom rekonstruiert werden konnte. Bildrechte: Åshild J. Vågene / Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte Jena

Wie die Jenaer Forscher im Fachjournal "Nature Ecology and Evolution" berichten, fanden sie deutliche Hinweise auf das Erbgut der "Salmonella enterica" in den Überresten der vor mehr als 500 Jahren gestorbenen Menschen. Sie wurden entdeckt auf einem Seuchenfriedhof, der bei archäologischen Grabungen in der früheren mixtekischen Stadt Teposcolula-Yucundaa gefunden wurde.



Der Friedhof wird mit dem Ausbruch von Cocolitzli in Verbindung gebracht. Weil die alte Stadt nach der Seuche aufgegeben und von der Spitze eines Berges in das benachbarte Tal verlegt wurde, blieb die Grabstätte jahrhundertelang unberührt.



"Angesichts des historischen und archäologischen Kontextes von Teposcolula-Yucundaa bot sich uns die einzigartige Gelegenheit, die Frage nach den mikrobiellen Ursachen dieser Epidemie zu beantworten", sagt Åshild J. Vågene vom MPIMG.

Insgesamt 29 menschliche Überreste standen den Forschern für DNA-Analysen zur Verfügung. So konnten sie deutliche Hinweise auf eine bestimmte Art der "Salmonella enterica" finden.