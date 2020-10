Das Vertrauen junger Menschen in demokratische Politik ist gesunken. Die "Millennials" oder auch die Generation Y ist von der Demokratie desillusionierter als die ältere Generationen X oder die Babyboomer in der gleichen Lebensphase. Dies geht aus einem Bericht des Centre for the Future of Democracy an der Universität Cambridge hervor. Darin stellen Wissenschaftler fest, dass bei den 18-bis 34-Jährigen die Zufriedenheit mit der Demokratie in fast allen Regionen der Welt stark abnimmt.