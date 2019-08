Wie kann ich mit Sorgen und Unsicherheit umgehen? Stelle ich zu hohe Ansprüche an mich? Wie finde ich genügend Zeit für meine eigenen Bedürfnisse? Was erhoffe ich mir von meinem Partner? Aus insgesamt zehn solcher Themenfelder besteht das Programm. Durch das kann man sich online munter durchklicken, lesen, hören und sich mit anderen austauschen. Es gibt Infos über Hilfsangebote vor Ort. Das Besondere an diesem Internet-Angebot: Nach jedem Themenfeld meldet sich eine Dresdner Psychologin mit persönlichem Feedback. Das Programm PandaMom ist das erste seiner Art auf Deutsch. Es soll eine Lücke schließen, sagt Psychologin Franziska Hagner von der TU Dresden: