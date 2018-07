Man punktiert die Leistenvene und führt dann einen sehr flexiblen Draht durch die Leisten- und Hohlvene bis in den Brustbereich hinein. Über diesen Draht kann man eine Art Strohhalm bis nach oben vorführen. Durch diesen wird dann die Kapsel geschoben, bis sie an Ort und Stelle ist. Dann knicken die vier Anker vorne am Schrittmacher um und graben sich quasi in den Herzmuskel ein.

Dr. Daniel Jurisch, Klinik für Kardiologie, Universitätsklinikum Leipzig