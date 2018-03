In den meisten Haushalten dürfte eigentlich kein Spielzeug so oft einer Reinigung unterzogen werden, wie die Quietscheente. Oder das Quietschekrokodil. Aber ausgerechnet dieses Badezubehör ist eine wahre Keimschleuder. Das haben Wissenschaftler des Wasserforschungsinstituts der technischen Hochschule ETH Zürich gemeinsam mit Forschern der Universität Illinois nun belegt. Für die Untersuchung haben die Wissenschaftler erst einmal Badetierchen gesammelt, die auch tatsächlich in Haushalten benutzt wurden. Das waren die reellen Proben. Hinzu gekommen ist außerdem eine Kontrollgruppe zum Vergleich:

Es wurden von uns Wissenschaftlern Badeenten mit sauberen Wasser benutzt und mit schmutzigen, also nach dem Badevorgang. Lisa Neu, Mikrobiologin

Bildrechte: Eawag Nach dem Wannenbad im Dienste der Wissenschaft ging es den Entchen mit einem Skalpell an den Kragen. "Wir haben die Enten ganz liebevoll halbiert", beteuert Studienautorin Lisa Neu.



Das Innere war dann überhaupt nicht mehr so liebevoll: In allen Enten wurde Schleim gefunden, schwarz oder durchsichtig. Diese schleimige Matrix, auch Biofilm genannt, ist voller Bakterien und Pilze. Bei der Analyse stellte sich heraus: es fanden sich fünf bis 75 Millionen Zellen auf nur einem Quadratzentimeter Gummiente.



Darunter waren ganz normale Trinkwasserbakterien, aber auch nicht so gern gesehene Kandidaten wie Pseudomonas. Diese stäbchenförmigen und gegenüber Antibiotika mehrfach resistenten Bakterien können zum Beispiel Lungenentzündungen oder Harnwegsinfekte auslösen.

Nicht nur Enten, auch Krokodile sind von den Keimen betroffen. Bildrechte: Eawag

Wissen Bildrechte: MDR Der Quietscheente geht es an den Kragen Der Quietscheente geht es an den Kragen Link des Videos https://www.mdr.de/wissen/mensch-alltag/video-185928.html Rechte: Eawag Video Die Keimbelastung war bei den Entchen besonders hoch, die unter reellen Bedingungen im Wasser schwammen, also so auch in Haushalten vorkommen. Aber nicht nur Hautschuppen und Seifenrückstände sind eine Nährstoffquelle für Bakterien, sondern auch manche minderwertigen Kunststoffe selbst. Für die Biologin Lisa Neu eine Gesundheitsgefahr: "Wenn man sich das Wasser aus dem Quietscheentchen ins Gesicht spritzt, was Kinder ja gern mal machen, dann kann es zum Beispiel zu einer Augeninfektion kommen."

Die Gummiente gehört in den Kochtopf – oder gestopft