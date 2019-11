Das, so die Forscher, habe direkte, messbare Auswirkungen, zeigte sich etwa in schwächeren Leistungen beim Sprechen und Erkennen von Gegenständen.



Denn die weiße Substanz ist wichtig für den Signal- und Informationstransport und damit die Verarbeitung im Gehirn. Wir müssen diese Effekte verstehen, so Hutton, wenn in immer mehr Haushalten Bildschirme bei der Kinderbetreuung eingesetzt werden.