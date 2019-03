Wie aktiv und fit sind unsere Kinder? Die Weltgesundheitsbehörde empfiehlt 60 Minuten Bewegung am Tag. Klingt nicht viel, aber tatsächlich erreichen heute einer neuen Studie zufolge gerade noch 15 Prozent der Kinder dieses Minimum an Bewegungszeit. Dabei gibt es aber noch große Unterschiede: Mädchen bewegen sich durchschnittlich mehr als zehn Minuten weniger als Jungen. Bei den Mädchen spielt der Sozialstatus außerdem eine größere Rolle: Mädchen aus niedrigem sozialen Status kommen auf knapp zehn Minuten weniger körperliche Aktivitäten als Mädchen aus besserem Umfeld.

Die gute Nachricht: Seit 2003 treiben wieder mehr Kinder Sport in Vereinen, so die neuen Zahlen der Studie. Und das hat postive Folgen. Die jungen Vereinssportler sprangen beispielsweise beim Standweitsprung im Durchschnitt 22 Zentimeter weiter als Kinder, die nicht in Sportvereinen waren. Ähnliches zeigte sich auch beim seitlichen Hin- und Herspringen, mit dem Kondition und Koordination gemessen wurden. Hier zeigte der Vergleich der Daten nach zwölf Jahren eine regelrechte "Entwicklungsschere": Nichtsportvereinsmitglieder waren motorisch schlechter entwickelt als Gleichaltrige, die dauerhaft in Sportvereinen waren.

Chillen statt Sport? Je älter Kinder sind, um so weniger Bewegung gibt es am Tag.

Ist weniger Bewegung eine langfristige Entwicklung oder eine Folge von Smartphone, Tablet und Co.? In der Studie wurde auch das Freizeitverhalten der Kinder erfasst. Ergebnis: Schon 70,5 Prozent der Grundschüler sitzen mehr als eine Stunde täglich vor dem Bildschirm. Einen eindeutigen Zusammenhang - viel Bildschirmzeit = wenig Bewegung - belegt die Studie nicht. Kinder, ihr könnt aufatmen! Allerdings nur kurz, denn die Studie belegt auch: Unorganisiertes Sporttreiben von Kindern, also das sich in der Freizeit bewegen, hat sich von 2003 bis 2017 stark verkürzt. Insgesamt um 31 Minuten pro Woche, so die Zahlen der Untersuchung. Bei den Jungen stärker - um 43 Minuten, bei den Mädchen "nur" um 21 Minuten.