Matthew Snape vom Churchill Hospital in Oxford und Russell Viner vom Londoner University College untersuchten für ihre in "Science" erschienene Studie die Situation in Großbritannien. Dort haben die Schulschließungen bereits klare negative Auswirkungen mit sich gebracht: Ab Mitte der 2020er-Jahre erwarten sie als Folge des fehlenden Unterrichts bei einem Viertel der Arbeitskräfte geringere Qualifikationen.

Eine "beispiellose" Störung des Schulbetriebs

Und noch ein Aspekt steht auf der Negativliste der Folgen der Schulschließungen. In vielen Ländern, so die Untersuchungen der Forscher, gab es bei Schülern einen Anstieg von Verletzungen im Haushalt, die einen Krankenhausaufenthalt nach sich zogen. Das schließt auch häusliche Gewalt mit ein, die während des Lockdowns eher verborgen blieb.



Verlust an Lebensqualität bei Schülern