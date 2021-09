Diskussion über Zeitpunkt für Einschulung Mit sechs oder sieben in die Schule – was ist besser?

Aktuell steht für viele Kinder in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ein großer Tag an: die Einschulung. Nun beginnt der "Ernst des Lebens" und es stellt sich vielen die Frage: Wird mein Kind das schaffen? Stillsitzen ab Montag? Lernen? Sich in der Klasse zurechtfinden? Dabei spielt vor allem das Alter der Kinder eine Rolle, manche sind erst sechs Jahre geworden, andere sind schon fast sieben. Studien haben nun gezeigt: Septemberkinder sind besser in der Schule – aber stimmt das wirklich?