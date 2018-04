Das Ergebnis: Die vorpubertären Kinder können mit den Sportlern locker mithalten. Ihre Muskeln sind nicht nur besonders resistent gegen Müdigkeit, sondern sie erholen sich auch schneller von hochintensivem Training. Das schreiben die Sportwissenschaftler in der Fachzeitschrift "Frontiers in Physiology" . Für ihre Studie haben die Forscher ihre Probanden aufs Trimmrad geschickt: zwölf gesunde Jungen im Alter von acht bis zwölf Jahren, zwölf untrainierte Männer im Alter zwischen 19 und 23 Jahren und 13 Ausdauersportler im Alter zwischen 19 und 27 Jahren. Unter den zwölf Jungs waren keine trainierenden Sportler und keiner von ihnen hatte bereits die Pubertät erreicht. Dann haben die Wissenschaftler die Vitaldaten ihrer Probanden gemessen: Herzschlag-Raten, Sauerstoff- und Laktatwerte. Im Vergleich zeigte sich dann das deutliche Ergebnis: Die Kinder schlugen die untrainierten Männer um Längen, ihre Werte lagen gleichauf mit denen der 13 Profi-Athleten. Ein Grund dafür ist offenbar der Stoffwechsel der vorpubertären Kinder, schreiben die Studienautoren.

Spielen bis zum Umfallen: Kinder halten offenbar länger durch, weil sie sich viel schneller erholen als Erwachsene. Bildrechte: IMAGO

Aerober Stoffwechsel bedeutet, dass der Körper Sauerstoff aus dem Blut zur Energiegewinnung nutzt. Wenn das jedoch nicht ausreicht, muss mithilfe des anaeroben Stoffwechsels Glukose in Laktat verwandelt werden, um den Körper weiter mit Energie zu versorgen.



In einem Punkt waren die Jungen den Erwachsenen sogar komplett überlegen: in Sachen Erholung nämlich. Sie haben sich sogar noch schneller regeneriert als die durchtrainierten erwachsenen Sportler, so die Forscher. Das heißt, der Herzschlag sei schneller ruhig geworden und auch das Laktat im Blut sei zügiger abgebaut worden. Und genau hier könnte die Erklärung liegen, warum Kinder scheinbar nie zur Ruhe kommen, sagt Sportwissenschaftler Ratel.