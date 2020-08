Oftmals fühlten Papa und Mama ihre Autorität bedroht, wenn Opa und Oma entgegen der Familienregeln zu viel erlaubten, so Clarke. Genauso gab es aber auch Fälle, in denen die Großeltern Sachen verboten, die die Eltern erlaubt hatten - letztlich ist beides ein Problem für die Erziehung der Kinder.



Dabei seien oftmals Missverständnisse zwischen den Generationen die Ursache der Konflikte: Die älteren Semester wollen so erziehen, "wie man es schon immer gemacht hat", während die jüngeren teilweise modernere Vorstellungen davon haben. Ein Beispiel sind Sitzerhöhungen für Kleinkinder in Autos, die manche Großeltern nicht benutzen wollen.