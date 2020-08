Maria ruft an und sagt unser Treffen ab - schon wieder. "Du weißt doch", druckst sie herum. "Ich muss essen." Was nach Genuss klingt, ist bei ihr Zwang. Sie isst so viel, bis sie sich übergeben muss. Ihr Körper krampft dann so stark, bis er alles herausgebrochen hat. Nach dieser ganzen Anspannung sinkt Maria erschöpft und glücklich in ihren Sessel. Essen und Kotzen als Entspannung. Während andere in die Sauna gehen, steckt sich Maria den Finger in den Hals. Das macht sie seit sie 16 Jahre alt ist und der jahrelange Missbrauch durch ihren Großvater die Tagesdecke ihre Bewusstseins durchbrach. Heute ist sie 38. Neulich bat mich Maria, ein Foto von ihr zu machen. Für ihre Beerdigung. Ich solle jetzt nicht so geschockt gucken, erklärte sie trocken und schaufelte dabei Kaffeepulver in die Bodum-Kanne. "Bulimie-Kranke sterben eben früher."