Bier könnte in der Zukunft teurer werden – wegen des Klimawandels. Die Daten der Forscher um Studienleiter Steven Davis von der University of California (UCI) in Irvine (USA) sind sehr deutlich. Davis und sein Team haben für ihre Studie zunächst historische Daten zur Anfälligkeit von Gerste, dem Hauptbestandteil des Bieres, auf Wetterextreme ausgewertet. Dann schauten sie auf die Klimaszenarien für unser Jahrhundert. Das Ergebnis: Ein Rückgang der Erträge im Laufe des Jahrhunderts im Schnitt um drei bis 17 Prozent.