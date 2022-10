Weil Menschen im Kommunismus und im Sozialismus vor allem in der Zukunft liegende Visionen in Aussicht gestellt worden sind, orientierten sie sich weniger an der Gegenwart. Gleichzeitig führte die ständige Produktknappheit in allen wesentlichen Lebensbereichen, wie zum Beispiel beim Wohnen und in der persönlichen Mobilität, zu einer hohen Geduld. Diese Thesen der Autoren Friehe und Pannenberg (2020) legten die Wissenschaftler der Otto Beisheim School of Management (WHU) ihrer eigenen Analyse zugrunde, in der sie herausfinden wollten, ob es diese Unterschiede wirklich gibt und wie groß sie sind.