Reformationstag am Wochenende Was kostet eigentlich ein Feiertag?

Hauptinhalt

Aus Sicht der Arbeitgeber hat Deutschland viele – vielleicht zu viele – Feiertage. Denn jeder Tag, an dem nicht gearbeitet wird, ergibt weniger Gewinn. Doch wie viel Geld geht der Wirtschaft durch so einen freien Tag eigentlich verloren? Denn jeder Arbeiter gewinnt schließlich einiges an Freizeit und Erholung. Und andersherum: Was bringt es der Wirtschaft, wenn, wie in diesem Jahr, allein im Oktober zwei Feiertage auf das Wochenende fallen?