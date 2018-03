Jede Schwangere hört davon: Angeblich kostet jedes Kind die Mutter einen Zahn. Dass an dieser Redensart wirklich etwas dran ist, schreibt jetzt das "Journal of Epidemiology & Community Health". Offensichtlich kann die Geburt eines Kindes tatsächlich zu überdurchschnittlich häufigem Zahnverlust führen - messbar allerdings erst ab dem dritten Kind.

Bislang hatte es keine wissenschaftlichen Belege dafür gegeben, dass Mutterschaft mit Zahnverlust einhergeht. Was auch kein Wunder ist, denn die Bedingungen für einen wissenschaftlichen Versuchsaufbau sind bei dem Thema denkbar schwierig: Theoretisch müsste man Frauen per Zufallsprinzip in Gruppen einteilen und per Los entscheiden, wer kinderlos bleibt und wer ein, zwei oder drei Kinder bekommt, um so die Zahngesundheit der Probandinnen miteinander vergleichen zu können. Praktisch ist das logischerweise nicht umsetzbar.