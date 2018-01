Früherkennung Ein Bluttest, acht Krebsarten?

Das Tückische an Krebserkrankungen ist, dass sie oft erst spät erkannt werden. Forscher in Baltimore haben an der John Hopkins University einen Bluttest entwickelt, mit dem acht Tumorarten aufgespürt werden können, noch bevor Symptome der Krebserkrankung auftreten. Das berichtet das Fachjournal "Science". Mit dem Bluttest namens "CancerSEEK" (dt: "Krebssuche") können demnach Reste abgestorbener Tumorzellen im Blut identifiziert werden. Gesucht wurde dabei nach Zellen der meisten verbreiteten Krebsarten in der Bauchspeicheldrüse, der Brust, im Dickdarm, Eierstock, in Leber, Lunge, Magen oder Speiseröhre.