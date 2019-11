Geruchssinn Starker Zwiebelgeruch? Kupferionen sind schuld

Hauptinhalt

Wer schwitzt da? Und wieso riecht das so stark nach Zwiebeln? Dahinter stecken schwefelartige Verbindungen in unserem Körpergeruch oder in anderen Aromastoffen. Dass wir sie so intensiv riechen, hat mit Kupfer zu tun.