Nitrat ist ein Grundwasserproblem in Deutschland. Schon vor Jahrzehnten sind Grenzwerte eingeführt worden, um Grundwasser als Trinkwasserressource zu schützen. In vielen Gebieten überschreiten wir die Grenzwerte heute erheblich – auch wenn die Belastung mit Nitrat regional sehr unterschiedlich ausfällt.

Die Konzentration von Nitrat und damit auch die Überschreitungen der Grenzwerte werden in einem weit gefächerten intensiven Mess-Netz überwacht. Wenn es das nicht geben würde, wüsste man gar nicht, dass das Problem da ist - die Messungen sind verpflichtend vorgeschrieben. Die Verweilzeiten im Grundwasser sind lang, deswegen wird neben der Konzentration auch der Trend gemessen. Die Gesetzgebung verlangt dabei zweierlei: Erstens, dass der Grenzwert nicht überschritten wird. Zweitens, dass es eine Trendumkehr geben muss, damit das Grundwasser in einer überschaubaren Zeit wieder in einer guten Zustand zurückkommt.

In kurzer Zeit wird das ganz schwierig, die Verweilzeiten im Grundwasser sind einfach zu lang. Wir haben Gebiete, in denen die Regeneration mindestens Jahrzehnte dauern wird, vielleicht sogar Jahrhunderte. Der Schlüssel ist die Begrenzung der Nährstoffüberschüsse in der Landwirtschaft in den Gebieten, in denen das Grundwasser so empfindlich ist.