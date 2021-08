Erinnern Sie sich noch an ihre Freunde aus der Schulzeit? Waren es womöglich die Personen, die in der Klasse neben Ihnen saßen? Das muss kein Zufall sein, denn die Konstellation von Sitznachbarn erhöht die Wahrscheinlichkeit einer gemeinsamen Freundschaft. Forscher der Universität Leipzig haben sich gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen der University of Wisconsin-Madison (USA) und des Center for Social Sciences in Budapest (Ungarn) in einer Feldstudie angeschaut, wie Freundschaftsnetzwerke im Klassenverbund beeinflusst werden.