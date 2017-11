Kinder lieben Harry Potter und sind fasziniert vom "Denkarium": Eine Schale, die Harry ins frühere Leben seines Schulleiters Albus Dumbledore eintauchen und als unsichtbarer Gast "miterleben" lässt. So ist es wohl kein Zufall, dass Psychologen der TU Kaiserlautern ihr Lernprogramm für Kinder mit Lese-Rechtschreib-Störung (LRS) ganz ähnlich, nämlich "Lautarium" genannt haben. Das klingt wenigstens nach Zauberei - auch wenn ihr Lernprogramm am Ende auch nur helfen will, Kindern mit der LRS-Symptomatik den Buchstaben- und Lautsalat verdaulich zu machen.

So erklärt es Dr. Kirstin Bergström im Gespräch mit MDR Wissen: "Da hilft kein Üben. Diese Prozesse müssen umgelernt werden." Genau hier setzt das Computerprogramm "Lautarium" an, dass ein Psychologen-Team an der TU Kaiserslautern entwickelt hat und das jetzt im Psychologie-Fachverlag Hogrefe erschienen ist. Es kann sowohl von Eltern, die mit ihren Kindern den Buchstaben-Laut-Salat zuhause entwirren wollen, genutzt werden, wie von Schulen, für die spezielle Schullizenzen gekauft werden können. Das Programm arbeitet "adaptiv", also indem es sich dem Leistungsstand des trainierenden Kindes anpasst. So werden Über- und Unterforderung vermieden und die Zeit, die ins Training gesteckt wird, kann tatsächlich optimal genutzt werden, erklärt Professor Thomas Lachmann.