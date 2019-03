Sulloway entwickelte das Familiendynamikmodell, erklärt der Direktor des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung, Ralph Hertwig. Das geht davon aus, dass jedes Geschwister-Kind eine eigene Nische besetze und sich anders verhalte, um an die Aufmerksamkeit und die Ressourcen der Eltern zu kommen: "Und diese Dynamik innerhalb der Familie, so war die These von Sulloway, die führt dazu, dass wir bestimmte Persönlichkeitsmerkmale ausbilden. Etwa derart, dass die Erstgeborenen eher die etwas Konservativeren in der Familie sind und die Nachgeborenen die Rebellen, die nach Neuem suchen und auch Risiko eingehen."