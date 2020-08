Nicht mit dem Auto, sondern dem Fahrrad Taschen, Baumaterial, den Umzug oder Einkauf transportieren – das geht mit einem Lastenfahrrad. Und das erlebt seit einigen Jahr einen echten Boom. Verleiher und Händler in Stadt und Land bieten sie an. Doch die Räder - vor allem mit Elektroantrieb - sind teuer, kosten oft mehrere tausend Euro. Abhilfe schaffen sollen Sharing-Konzepte, bei denen verschiedene Nutzer sich ein Fahrrad teilen oder gegen eine Gebühr leihen. Doch wie kommt das Lastenfahrrad von Nutzer zu Nutzer? Am besten ganz allein, autonom, mit einem Klick.

Forscher der Otto-von-Guericke Uni haben so ein selbstfahrendes Lastenfahrrad entwickelt. Wissenschaftler und Studierende der Studiengänge Informatik, Mechatronik, Maschinenbau und Elektromobilität basteln seit 2016 an dem autonomen Rad. Noch rollt es über das Testgelände am Magdeburger Hafen. Nach derzeitigem Entwicklungsstand könnte es vielleicht Ende 2022 auf die Straße kommen.

Autonomes Fahrrad soll allein zum nächsten Nutzer fahren

GPS-Antenne für die Position, Notschalter für die Sicherheit

Doch wie soll das gelingen? Mit einer GPS-Antenne am Fahrrad wollen die Wissenschaftler die Position des Fahrrads orten, ein Lenkmotor automatisiert die Richtungswechsel. In einer Box ist die gesamte Rechnertechnik mit verbaut. "Am Hafen sind wir auf einem abgeschlossenen Werksgelände. Hier brauchen wir keine Zulassung, weil wir uns außerhalb der STVO bewegen und können viel experimentieren", erklärt Schmidt. Um Hindernisse wahrzunehmen, sei das Fahrrad mit einem Laserscanner sowie mit einer Kamera ausgestattet. Zur Sicherheit gibt es einen Funk-Notschalter.

"Falls das System außer Kontrolle gerät, können immer zwei Menschen den Notschalter betätigen", sagt Schmidt. "Wir wollen ja die Sicherheit gewährleisten und niemanden verletzen."

Lastenfahrrad an der Rufsäule oder am Handy bestellen

Wie gut ist das Lastenfahrrad steuerbar? Funktionieren die Abläufe? Devina Manoeva, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt "Autonomes Fahrrad" testet die Verbindung zum Fahrrad. An einer Rufsäule bestellt sie das Lastenfahrrad. Dieses ortet die Säule und kommt tatsächlich direkt dorthin gefahren. Nachdem es angekommen ist, schwingt sich Devina selbsttätig auf den Sattel und tritt in die Pedale, ein Elektromotor unterstützt sie dabei. Später soll es sogar möglich sein, das Fahrrad mit dem Handy zu bestellen.

Kommt ein autonomes Fahrrad sicher durch den Verkehr?

Doch wie kann ein Fahrrad autonom und sicher durch die Gegend fahren? Erkennen Sensoren Risiken, können sie das Rad schnell ausweichen lassen oder stoppen. "An unserem System zur Umgebungswahrnehmung müssen wir noch weiter arbeiten", erklärt Stephan. Bewegung im Straßenverkehr sei komplex. Das System müsse nicht nur mit Ampeln interagieren, sondern auch Verkehrszeichen erkennen, Straßen und Fußwege trennen, Linienführung erfassen und vor allem Menschen wahrnehmen.

Bald schon will Forscher Schmidt diese Probleme gelöst haben, mit Hochdruck arbeitet er mit seinen Mitarbeitern für eine Zulassung im Straßenverkehr. Wenn alles klappt, könnt man vielleicht schon in ein paar Jahren in Magdeburg nach dem Einkauf ein Lastenfahrrad bestellen. Damit ließe sich der Wochenendeinkauf spielerisch und umweltfreundlich nach Hause fahren.