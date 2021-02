Das Kaninchen verschwindet im Hut, aus einem Taschentuch wird eine weiße Taube und plötzlich taucht die verschwundene Münze hinter dem Ohr wieder auf. Wie kann das sein? Sicher haben Sie auch schon Momente erlebt, in denen Sie mit offenem Mund da standen, nicht begreifend, was da gerade passiert ist. Denn natürlich ist uns allen klar, dass der Zauberer uns ausgetrickst hat. Aber wie? Diese Frage stellt sich auch die "Magicology" – ein Wissenschaftszweig, der untersucht, was genau in unserem Gehirn passiert, wenn wir verzaubert werden.

Magie berührt die grundlegendsten Fragen der Psychologie und Philosophie. Sie beschäftigt sich mit dem Bewusstsein, dem Glauben, der Wahrnehmung und macht deshalb extrem spannende Fragen über das menschliche Gehirn auf. Gustav Kuhn - Begründer der Magicology

Kuhn und sein Team haben in den vergangenen Jahren vor allem zum Freien Willen geforscht, der bei Kartentricks – zumindest vermeintlich – oft eine Rolle spielt. Denn wer kennt es nicht? Der Zauberer rauscht durch das ganze Kartenspiel und bittet uns, uns eine auszusuchen. Wir konzentrieren uns komplett auf die Karten, entscheiden uns für eine und natürlich kann der Magier sie benennen. Denn in Wahrheit war es gar nicht unsere Entscheidung – er hat unserem Unterbewusstsein eine Karte aufgedrängt. Beim Durchrauschen der Karten hat er eine Millisekunde länger gezeigt und sie somit "forciert". So einfach? Ja, und das funktioniert einer Studie zufolge in 98 Prozent aller Fälle.

Bildrechte: Goldsmith University London Was die Forschung zeigt, ist, dass wir Entscheidungen sehr einfach manipulieren können. Und das wiederum beantwortet eine der grundlegendsten Fragen der Menschheit: Haben wir einen freien Willen oder nicht? Viele Studien zeigen jetzt, dass die Idee des freien Willens eine Illusion sein könnte. Gustav Kuhn

2005 wurde dazu ein beeindruckendes Experiment an der Universität Lund in Schweden durchgeführt: Dort wurden Versuchspersonen Bildpaare von Gesichtern gezeigt und sie mussten sich für die attraktivere Person entscheiden. Dieses Bild wurde ihnen dann über den Tisch gegeben. Bei einigen Durchgängen haben die Forschenden die Bilder nach der Auswahl aber heimlich vertauscht, den Versuchspersonen also genau das Gegenteil ihrer eigenen freien Entscheidung herübergereicht. Das Verblüffende: Gerade mal ein Viertel der Teilnehmer hat das bemerkt. Der Rest von ihnen ist nicht nur auf den Trick hereingefallen, sondern hat die vermeintliche Wahl sogar verteidigt und völlig neue Gründe für die Entscheidung erfunden. Dieses Phänomen nennt man "Choice Blindness".

Mit MRT und Eyetrackern den Geheimnissen auf der Spur