"Wir telefonieren" - so versprechen wir heute unseren Anruf an. Und in Zukunft? Bildrechte: imago/Bernd Friedel

Das wäre eine Vorschau in die Zukunft. Jana Bressem von der Arbeitsstelle "Gestenforschung und Sprechwissenschaft" an der TU Chemnitz erklärt, was Gesten so spannend macht:

Das Victory-Zeichen Bildrechte: MDR Wissen

Die andere ist die, dass Gesten in anderen Ländern anders gedeutet werden können. Beispiel: das Victory-Zeichen mit Zeige- und Mittelfinger. Was bei uns als Sieg gedeutet wird, ist etwa in Japan, Südkorea oder Taiwan das Zeichen für "glücklich". In unseren Tagen ist der nach oben gereckte Daumen, das berühmte OK-Zeichen, die wohl am häufigsten gebrauchte Geste. Bressem erläutert, dass das aber noch nicht immer so war. Zuvor nahm vor allem der aus Ringfinger und Daumen geformte Kreis diese Bedeutung ein.