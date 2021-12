Dieses Skeletts eines Bronzezeit-Bewohners ist von den Forschenden in seiner DNA untersucht worden. Dieser Einwohner ist demnach einst nach Südbritannien migriert. Das Skelett wurde auf dem Gelände der Cliffs End Farm in Kent ausgegraben. Bildrechte: Wessex Archaeology

Wanderungsbewegungen prägen die gesamte Menschheitsgeschichte

Die britischen Inseln erlebten mindestens drei solcher Einwanderungswellen

Vor rund 3.000 Jahren brachte die letzte Welle die keltische Sprache und die Milchverträglichkeit

Seit jeher wandern Menschen aus verschiedenen Gründen in andere Regionen aus und ein. Migration ist so alt wie die Menschheitsgeschichte selbst. Eine Masseneinwanderung vom europäischen Festland erlebte zum Beispiel das Gebiet des heutigen Großbritannien in der mittleren bis späten Bronzezeit. Das ist das Ergebnis einer Studie von mehr als 200 internationalen Forschenden unter der Leitung der Genetiker David Reich und Nick Patterson an der Harvard Medical School in Boston in den USA. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht.

Verbreitung keltischer Sprachen begünstigt

Den Forschenden zufolge könnte die Massenmigration in das alte Britannien die Verbreitung früher keltischer Sprachen begünstigt haben. Die Forscher fanden in der DNA sogar Hinweise auf Veränderungen im Milchkonsum. "Das deutet darauf hin, dass in der Bronzezeit Milchprodukte in Großbritannien und Europa unterschiedlich verwendet worden sind", erklären die Autoren der Studien.

Dies zeigt, wie viel uns die Zusammenführung großer Datensätze aus der Genetik mit archäologischen sowie anderen Daten aus der Vergangenheit verraten kann. Darin steckt das Potenzial, reichhaltige Informationen über eine Zeit zu bekommen, in der es die Schrift noch nicht gab. David Reich Professor für menschliche Evolutionsbiologie und Professor für Genetik, Harvard Medical School, USA

Einwanderung von Bauern und Jägern aus Europa

David Reich und Kollegen analysierten für die Studien die Genomdaten von 793 Personen, die in der Bronzezeit gelebt haben. Es handle sich nach ihren Angaben um die "größte DNA-Studie, über die bisher berichtet wurde".

Den Forschenden zufolge wanderten in der Bronzezeit vermutlich viele Bauern und Jäger aus Europa nach Britannien. Diese seien die Vorfahren der späteren neolithischen Bauern gewesen, die um 3950-2450 v. Chr. lebten. Die Genom-Analysen zeigten eine Abstammung zwischen 20 bis 80 Prozent.

Aus der Steppe nach Britannien

Die zweite Masseneinwanderung um 2450 v. Chr. war mit der Ankunft der Kontinentaleuropäer verbunden, die ihre Vorfahren aus der pontisch-kaspischen Steppe mitbrachten und von den dort lebenden Hirten abstammten. Diese Steppe zwischen dem Schwarzen und dem Kaspischen Meer ist der Westteil der sogenannten eurasischen Steppe. "Die große Migrationsbewegung führte dazu, dass die Abstammung der Bevölkerung nahezu komplett (zu etwa 90 Prozent) ausgetauscht wurde, so dass sich die Anteile der Steppenabstammung in England und Schottland nicht mehr voneinander unterschieden", schreiben die Autorinnen und Autoren. "Heute sei der Anteil der Steppenvorfahren in England jedoch deutlich geringer. "Diese Veränderung muss durch spätere Ereignisse verursacht worden sein, die jedoch bis heute ein Rätsel geblieben sind", hieß es.

Masseneinwanderung aus Frankreich

Auch auf die Franzosen schien Großbritannien eine enorme Anziehungskraft gehabt zu haben. Tausende machten sich auch in der auf die Bronzezeit folgenden Eisenzeit auf den Weg in den Norden. Das internationale Forschungsteam analysierte eine bislang unbekannte Masseneinwanderung in das alte Britannien, die ihren Höhepunkt zwischen den Jahren 1.000 und 875 v. Chr. erreichte. "Wir nehmen an, dass diese Einwanderer aus Frankreich kamen und etwa die Hälfte der eisenzeitlichen Bevölkerung in England und Wales ausmachten", hieß es.

Milch-Verträglichkeit als Überlebensvorteil?