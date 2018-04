Vor genau 20 Jahren ist das Album "Mezzanine" erschienen. Das war für die britische Band Massive Attack der internationale Durchbruch: Keines ihrer Alben sollte je wieder so erfolgreich werden wie dieses. Und es gilt als eine der ersten Platten der Musikrichtung Trip-Hop überhaupt - geprägt von langsamen und atmosphärischen elektronischen Beats. Und zum zwanzigsten Jubiläum will die Band dieses Werk für die Ewigkeit festhalten: Mithilfe einer von der ETH Zürich entwickelten Technologie soll das Album in DNA-Molekülen gespeichert werden. Denn die versprechen tausende Jahre Haltbarkeit. Eine gewöhnliche CD dagegen hält laut ETH-Forschern um die 30 Jahre.

Robert Grass - Professor am Labor für Funktionelles Material-Engineering der ETH Zürich - und sein Kollege Reinhard Heckel übersetzten der Hochschule zufolge die digitale Tonspur des Albums in einen Code, der für DNA-Moleküle verständlich und zu verarbeiten ist. Aus Einsen und Nullen werden so die Anfangsbuchstaben der vier DNA-Nukleinbasen:

Während auf einer CD oder einer Computerfestplatte die Information in einer Abfolge von Nullen und Einsen gespeichert ist, speichert die Biologie genetische Information in einer Abfolge von vier DNA-Bausteinen – A, C, G und T.

Bei der Übersetzung hilft den Forschern "Opus". Dabei handelt es sich um ein Audiodateiformat, das größere Datenmengen zusammenfasst - also ein Kompressionsverfahren ähnlich wie das bekannte MP3-Format. Doch den Forschern zufolge ist Opus der MP3 vor allem in Sachen Qualität überlegen. Sie wandelten das Album also in eine Opus-Datei um, die 15 Megabyte groß ist. Eine amerikanische Firme arbeitet nun daran, 920.000 kurze, synthetische DNA-Moleküle herzustellen, auf denen dann die gesamte Information des Musikalbums gespeichert ist.



Sobald "Mezzanine" auf der DNA abgelegt ist, übernehmen wieder die Schweizer: Eine Züricher Firma - eine Ausgründung aus der ETH Zürich - wird die Moleküle in 5.000 extrem winzige, nanometergroße Glaskügelchen eingießen. Jede wird dann einen Teil der gespeicherten Information tragen. ETH-Forscher Grass rechnet damit, dass in ein bis zwei Monaten alles fertiggestellt sein dürfte. Dann werden die Glaskügelchen mit dem Massive Attack-Album mit dem bloßen Auge nicht sichtbar sein. Sie werden als sogenannte Dispersion in Wasser gegeben - schwimmen also sozusagen im Wasser. Das kann dann in einem winzigen Fläschchen aufbewahrt werden. Der Hochschule zufolge ist das dann praktisch ewig haltbar.