Matthias Maurer wird in einer Woche Deutschland verlassen. Für ihn geht es in die USA zur Vorbereitung seiner bevorstehenden Weltraummission: Comic Kiss – die als Missionslogo die Himmelsscheibe von Nebra trägt. Mit Maurer wird der zwölfte Deutsche in den Weltraum aufbrechen. Sein Ziel wird die Internationale Raumstation ISS sein, die er mit der kommerziellen Crew Dragon Kapsel vom privaten Raumfahrtunternehmen SpaceX erreichen soll.