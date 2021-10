Es war ein ganz normaler Montag, als ich in mein Emailfach die Nachricht von der Pressestelle der europäischen Raumfahrtbehörde ESA fand. Ob ich Interesse an einem Interview mit Matthias Maurer hätte, der am 31. Oktober zur Internationalen Raumstation ISS fliegen soll? Was für eine Frage!

Zwei Wochen zuvor lud die ESA zu einer Pressekonferenz zur "Cosmic Kiss"-Mission von Maurer ein. Die Möglichkeit zu einem Einzelinterview bestand, aber die Plätze dafür waren zu schnell weg. Und dann brach Maurer in die Vereinigten Staaten auf – die letzten Tage der Vorbereitung für den Astronauten begannen, ein Interview rückte in weite Ferne. Doch dann kam die Mail. Ich solle doch in Houston anrufen.

Anruf nach Houston

Houston, der Ort, an dem sich die Mission-Control des Lyndon B. Johnson Space Centers der amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA befindet. "The eagle has landed" und "Houston, we had a problem" spiele ich mir in meinem Kopf ab. Dann erscheint der Astronaut Matthias Maurer auf meinem Bildschirm, in einem blauen Poloshirt der ESA. Wir einigen uns auf das Du. Ungefähr zehn Minuten hat er für mich. Die Technik bei mir spinnt ein wenig und ich muss zurückrufen. Dann klappt es aber.