Wie Forscher der Portland State University (PSU)in Kanada herausfanden, lagern über ein Drittel der Befragten ihre ungebrauchten und alten Medikamente einfach zu Hause. Werden sie dennoch entsorgt, werfen über 27,5 Prozent der Menschen die Arzneimittel einfach in den Müll. Knapp 16 Prozent spülen sie die Toilette herunter. Nur 8,3 Prozent der Befragten nutzen eine Abgabemöglichkeit in der Apotheke. "Medikamente im Müll sind die häufigste Entsorgungsmethode", erklären die Forscher des "Institute for Sustainable Solutions".