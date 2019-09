Bildrechte: N. Gorgoraptis et al., Science Translational Medicine (2019)

Die Karte zeigt die Konzentration von Tau-Proteinen (BP-ND z-Score - blau) im Gehirn von Patienten mit einem Schädel-Hirn-Trauma. Mutationen des Tau-Proteins können zu neurodegenerativen Krankheiten wie Alzheimer führen. Bildrechte: N. Gorgoraptis et al., Science Translational Medicine (2019)

Schädelhirntraumata können laut einer Studie zu einer lang anhaltenden Neurodegeneration führen. Das haben jetzt Forscher des "Imperial College London" herausgefunden. "Untersuchungen haben gezeigt, dass ein Schädel-Hirn-Trauma eine fortschreitende Anreicherung von Tau auslösen kann, einem Protein, das das Gehirn degeneriert und eine wichtige Rolle bei der Alzheimer-Krankheit spielt", schreiben die Wissenschaftler in einer Zusammenfassung. Bislang sei nur wenig über die chronischen Auswirkungen von Schädelhirntraumata bekannt. Die Studie könnte nun die Diagnose und Überwachung von Hirnschäden bei verletzten Patienten verbessern.

Die Forscher untersuchten in einer Studie 21 Teilnehmer, die vor mindestens 18 Jahren aufgrund von Verkehrsunfällen oder Körperverletzungen ein Schädelhirntrauma erlitten. Diese Ergebnisse stellten sie den Messdaten von elf gesunden Probanden gegenüber. Fazit: Die Menschen mit einem erlebten Schädel-Hirn-Trauma wiesen mehr Ablagerungen des Tau-Proteins auf. Dieses Protein schädigte zudem die weiße Substanz des Gehirns - das Gewebe, das Neuronen isoliert und nährt. Gleichzeitig erzielten die Probanden mit einem Trauma schlechtere Ergebnisse bei Tests des Gedächtnisses und der kognitiven Leistung.

Die Forscher nutzten für die Studie das PET-Bildgebungsverfahren. Die sogenannte Positronen-Emissions-Tomographie (PET) erzeugt Schnittbilder von lebenden Organismen, indem sie die Verteilung einer schwach radioaktiv markierten Substanz (Radiopharmakon) im Organismus sichtbar macht. In diesem Fall nutzten die Mediziner die Substanz Flortaucipir, welche sich an das Protein Tau bindet. Der Arzt Nikos Gorgoraptis und seine Kollegen scannten alle Probanden und konnten somit sehen, wie sich das Tau-Protein abgelagert hatte, dessen Mutation zu Alzheimer führen kann. Bislang wurden Studien dieser Art vor allem bei Sportlern durchgeführt, die überdurchschnittlich oft ein Schädel-Hirn-Trauma erleiden. Für die neue Studie untersuchten die Londoner Wissenschaftler jedoch Patienten, die erst einmal ein Schädel-Hirn-Trauma hatten. Die Ergebnisse sind in Science Translational Medicine erschienen.