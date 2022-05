"Unser System wird dafür gerühmt, dass es neue Behandlungen entwickelt und sie den Patienten schneller zur Verfügung stellt als andere Länder." So beschreibt Ryan Chow, ein Doktorand an der Yale University in New Haven (Connecticut/USA) und Mitautor der Studie, den Ausgangspunkt der Forschung. Und tatsächlich lässt sich das auch in Zahlen ausdrücken. So geben die USA nach aktuellen Berechnungen doppelt so viel pro Patient aus. 200 Milliarden Dollar werden in den Vereinigten Staaten derzeit jedes Jahr für die Krebsbehandlung ausgegeben, "etwa 600 Dollar pro Person, im Vergleich zu durchschnittlich 300 Dollar pro Person in anderen Ländern mit hohem Einkommen", sagt Cary Gross. Er ist Hauptautor der Studie und Professor für Medizin ebenfalls in Yale.