Auf den ersten Blick klingt das nach einem dramatischen Schritt, der die Zahl der therapiebedürftigen Patienten schlagartig deutlich erhöht. Sehe man jedoch näher hin, seien die Folgen weniger dramatisch, sagt Professor Heribert Schunkert, der die Klinik für Erwachsenenkardiologie am Deutschen Herzzentrum in München leitet:

Dauerhaft hoher Blutdruck belastet Organe und Blutgefäße und vergrößert so das Risiko gefährlicher Erkrankungen wie Herzinfarkte oder Schlaganfälle. Nach Definition der WHO hat einen zu hohen Wert, wer einen Druck maximal 140 und minimal 90 mmHG hat.

Der deutsche Mediziner Schunkert weist aber auf eine Besonderheit der Studie hin: Bei der Blutdruckmessung wurden die untersuchten Patienten mit einem automatischen Messgerät ausgestattet und für mehrere Minuten in einem Ruheraum allein gelassen, bis die Messung begann. Dadurch waren sie entspannt, als die Werte genommen wurden. In der alltäglichen Realität einer Arztpraxis seien die Patienten dagegen deutlich aufgeregter, die Werte daher zwischen 5 und 20 mmHG höher als bei SPRINT. "Wenn man dann also bei den Messungen nicht genau aufpasst, besteht die Gefahr, dass der Blutdruck durch die Therapie zu weit abgesenkt wird", sagt Schunkert. In dem Fall wiederum könnten zum Beispiel Herzkranzgefäße zu schwach durchblutet werden.